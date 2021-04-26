Uğur Demirok’tan Cüneyt Çakır’a tepki: Emeklere yazık

Kayserispor’un tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok, Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır'ın penaltı kararına tepki gösterdi. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Hes Kablo Kayserispor takımının defans oyuncusu Uğur Demirok, karşılaşmanın 4.dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltıya tepki gösterdi.

Beşiktaş’ın 3-1 galibiyeti ile sona eren maçın hemen başında Cüneyt Çakır’ın penaltı kararına isyan eden Uğur Demirok sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, “O penaltıyı nasıl verirsin Cüneyt Çakır. Bu kadar kolay olmamalı. Yazık emeklere. Pozisyonu göstermedi bile yayıncı kuruluş” tepkisinde bulundu.

“KAYBETMEK ACI VERİCİYDİ”

Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ise, son 8 haftada galip gelememekten ötürü üzüntülü olduklarını ve toparlanmak için biran önce galibiyet almaları gerektiğini söyledi.

Kayserispor’un Beşiktaş maçındaki tek golünü atan Pedro Henrique, “Kaybetmek acı vericiydi. Hatalarımızın bedelini ödedik. Çok savaştık, çok mücadele ettik ama Beşiktaş bir anlamda gücünü gösterdi diyebiliriz. Buradan puanlarla ayrılabilirdik. 2 yıldır beri buradayım. Burayı seviyorum. Hata yapma lüksümüz yok. Taraftarımızı, şehrimiz ve başkanımız için mücadele etmek zorundayız. 8 maçtır kazanamıyoruz. Toparlanmak için galibiyete ihtiyacımız var. Denizlispor maçını kazanıp moral bulacağız ve çıkışa geçeceğiz” dedi.