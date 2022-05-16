Uğur Dündar: Ali Koç günler öncesinden uyardı! Onu hedef gösterenler bilmeliler ki…

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan olayların ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un hedef haline gelmesine tepki gösterdi.

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Trabzonspor’un Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı Altay maçı ve Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından iki takım taraftarlarının Marmaray’da yaşadığı gerginlik kamuoyunun gündemine oturdu.

Bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un daha önce yaptığı açıklamalarla ortamı gerdiğini iddia ederken, sosyal medyada Ali Koç aleyhine binlerce paylaşım yapıldı. Ancak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ali Koç’un yaşanabilecek olaylar hakkında günler öncesinden uyarılarda bulunduğunu söyledi ve destek mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dündar, “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç günler öncesinden yaptığı açıklamalarla, yaşanabilecek olaylar konusunda yetkilileri uyarıp önlem almaya çağırdı. Onu sosyal medyada hedef gösterenler bilmeliler ki; Fenerbahçe camiası, bir ve bütün olarak Başkanlarının arkasındadır…” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç günler öncesinden yaptığı açıklamalarla, yaşanabilecek olaylar konusunda yetkilileri uyarıp önlem almaya çağırdı.

Onu sosyal medyada hedef gösterenler bilmeliler ki; Fenerbahçe camiası, bir ve bütün olarak Başkanlarının arkasındadır… — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) May 16, 2022

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