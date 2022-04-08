Uğur Dündar: Fenerbahçe, cumhuriyetin kalesidir demekten onur duyuyorum

Usta gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesinde projelerini, hedeflerini ve yapılan eleştirilere cevabını SÖZCÜ aracılığıyla anlattı..

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de kritik Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi yarın yapılacak ve SÖZCÜ'nün sayfalarına konuk olan son aday Uğur Dündar… Uğur Ağabey'i okurlarımıza tanıtmaya gerek yok. Türk haberciliğinin kurallarını belirleyen, Türkiye'nin en güvenilir insanı unvanlı, usta gazeteci, efsane televizyoncu… Aynı zamanda Fenerbahçe sevdalısı… Dündar, “Makamdan güç alma değil koltuğa gücünü verme anlayışına sahibiz. Sloganımız ‘Fenerbahçe'nin birleştirici gücü' olacak” diye söze başlıyor ve arkası geliyor:

“İHTIYAÇ VARSA HAYIR DEMEDIM”

“Adaylığım çok önceden düşünülen bir konuydu. İlk olarak ekimde üyelerimizden Atilla Öztürk, YDK toplantılarının işlevini kaybettiğini ve üyelerin azarlandığını belirtip bir değişimin zorunlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu talepler yoğun bir noktaya gelince aday olmaya karar verdim. Bazı YDK toplantılarına çocuklarımın eğitimi için 7 yıl İzmir'de kaldığım için katılamadım. 3 Temmuz'dan sonra başkanımız Aziz Yıldırım'ın yanındaydım. Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı olup ‘hayır' dediğim hiçbir davet olmadı.”

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

“Fenerbahçe’nin köklerini Kuva-yi Milliye'den aldığı bir cumhuriyet kalesi olduğunu, Atatürk'ün kulübü olduğu gerçeğini söylemek ve bundan onur duymak siyaset yapmak mı? 3 Temmuz'da cumhuriyetin son kalesi olan direnişi herkes biliyor. Fenerbahçe Kuva-yi Milliye ruhudur, vatanseverlik, bayrak sevgisidir, cumhuriyettir, Atatürk ilkeleridir. Bunu siyaset olarak değerlendirenlerin ben aklına şaşarım. Fenerbahçeliliğinden de kuşku duyarım.”

“UYGARCA DAVRANACAĞIZ”

“Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz düşüncelerinden yararlanılması gereken akil insanlar. Fenerbahçe'nin senatosu bu. Onları azarlamak yerine görüş ve düşüncelerine saygı gösteren ve her fırsatta ortak akılla hareket etmeyi ilke edinen bir divan kurulu başkanı olacağım. Yönetimin yanında olunması gerektiğinde son kale olacağım, uyarılması gerektiğinde bunun niçin olduğunu uygarca anlatacağım.”

3 TEMMUZ HEYKELİ PROJESİ

“Askıda bilet' projemiz var. Ücretsiz bilet devri sistematiği hazırlıyoruz. ‘Sporcularla bir saat' projemiz var. Üyelerimizin, belirli sağlık kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden indirim alabilecekleri sponsorluk görüşmelerimiz var. Kadın üyeler için iki proje hazırladık. 3 Temmuz Anıtı ve 3 Temmuz Belgeseli için çok hızlı harekete geçeceğiz.”

“YAKIŞMIYOR VEFA BEY!”

Uğur Dündar, kendisi hakkında sert ifadeler kullanan rakiplerinden Vefa Küçük'e şöyle yanıt verdi: “Sırf kendi koltuğunu korumak için, YDK seçimlerini soyut bir eksene kaydırmaktan çekinmiyor, bundan utanmıyor sıkılmıyor. Ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan eski Başkanımız Aziz Yıldırım'la, Sayın Ali Koç'u karşı karşıya getirerek camiamızda zaten halihazırda var olan fay hatlarını artırmaya çalışıyor. Yetmedi mi Fenerbahçe'ye zarar verdiğiniz, bu koltuk bu kadar küçülmeyi hak ediyor mu? Benim için kullandığı ifadelere bakın: Korkuyor, karşıma çıkamaz. Rövanş. Hesaplaşma. İhanet… Böyle mi örnek oluyorsunuz gençlere? YDK Başkanı böyle bir dil kullanabilir mi? Yakışmıyor Allah aşkına…”

“EN ÇOK ALİ KOÇ SEVİNECEK”

“Beni sanki Aziz Yıldırım'ın adayıymış gibi gösteriyorlar. Kendisini de Sayın Ali Koç'un adayıymış gibi bir sunuş şekli var. Adaylığımı açıklamamdan önce en uzun konuşmayı Sayın Ali Koç ile yaptım; 1.5 saat görüştüm. Aziz Yıldırım ile görüşmem 5 dakikayı geçmez. Hiç merak etmesin, başkanlığımdan başta Ali Koç olmak üzere, tüm camiamız çok mutlu olacak.”

“YAPTIĞI BÖLÜCÜLÜKTÜR”

“Ayrıştıran bizzat Vefa Küçük'tür. Seçim sürecinin sadece Uğur Dündar ile Vefa Küçük arasında geçtiği algısını yaratmaya dönük bir çabadır ve bence bölücülüktür. Ben her zaman birlik beraberlikten yana mesaj verdim.”