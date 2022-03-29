Uğur Dündar: İnsanların umuda ihtiyacı var

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adayı, SÖZCÜ ailesinin, 'Türkiye'nin en güvenilir gazetecisi' unvanlı usta ismi Uğur Dündar, Vefa Küçük'ün kendisi hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nisan ayında yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan SÖZCÜ ailesinin, “Türkiye’nin en güvenilir gazetecisi” unvanlı usta ismi Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün sözlerine yanıt verdi.

Uğur Dündar, tüm Türkiye’ye umut ışığı olabileceklerini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’yi acaba yarınlara daha güçlü, daha birlik ve bütünlük içinde nasıl taşıyabiliriz? Biz bunları düşünmeliyiz. Bunlara kafa yormalıyız. Ve bu yarışmayı böyle sert bir söylem içinde, kırıcı laflarla, bir daha hiç affetmeyeceğimiz sözcüklerle sürdürmek yerine tam tersine bir şölen havasında götürmeliyiz. Çünkü nereye hizmet edeceğiz sonuçta? Fenerbahçe’ye… Hepimiz Fenerbahçeli değil miyiz? Neyi paylaşamıyoruz? Size soruyorum ben; paylaşılmayacak ne var? Projelerimizi koyalım, neler yapabileceğimizi konuşalım ve uygar bir atmosferde örnek olalım. Bakın; Fenerbahçe’de ortaya çıkacak bir umut ışığı, ben inanıyorum ki, 30 milyonluk camiamızdan tüm Türkiye’ye yansıyan bir umut ışığı olacaktır. İnsanlar umuda hasretler…”

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Uğur Dündar ile ilgili “Uğur Dündar beni iyi dinle, seni düelloya davet ediyorum. O dönem beni başkanlık için teşvik ettin. ‘1 milyon dolar hibe et’ dedim. Emeğiyle, alın teriyle kazandığından bahsetti ki, sıkışınca hep aynı şeyi söylüyor. Sonra ortadan kayboldun. Öğrendim ki Aziz Yıldırım’ın listesine girmişsin” demişti.