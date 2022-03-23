Uğur Dündar: Kişilerin değil F.Bahçelilerin adayıyım

Usta gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe'de nisan ayı içinde yapılacak YDK seçimlerinde başkanlık için yarışacağını resmen açıkladı.

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SÖZCÜ ailesinin, “Türkiye'nin en güvenilir gazetecisi” unvanlı usta ismi Uğur Dündar, nisan ayında yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için adaylığını resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, “Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var… Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım” ifadelerini kullandı. Uğur Dündar yarın saat 14.00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki basın toplantısıyla YDK üyelerine yapacaklarını anlatacak.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki seçim ofisimiz ve manzaramız… pic.twitter.com/zbUWn4S8RZ — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) March 23, 2022

Uğur Dündar, 3 Temmuz kumpasında eski Başkan Aziz Yıldırım’ın yanında yer alarak Fenerbahçelilerin kalbinde bir kez daha taht kurmuştu. Mevcut YDK Başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra Nail Kır ve Sait Yılmaz da adaylıklarını daha önce duyurmuştu.