Uğur Dündar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini SÖZCÜ’ye değerlendirdi

Fenerbahçe derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. Usta gazeteci ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, derbi mücadelesini SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

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Usta gazeteci ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan seçiminin bir gün sonrasındaki Galatasaray derbisini Ülker Stadı’nda takip etti.

2-0 biten derbi sonrasında yüksek divan kurulu başkanı olarak ilk derbisi olduğunu hatırlatan Dündar, SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, “Çok büyük bir heyecanla seyrettik. Ayağımızın uğurlu gelmesinden dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bundan sonra seri hep böyle galibiyetlerle devam eder” dedi.

“KEŞKE LİGİN BAŞINDAN BERİ BÖYLE OLSAYDI”

Son 8 maçta 22 puan toplayan takımı da yorumlayan usta gazeteci, “Takım gayet iyiydi. Zaten son haftalarda güzel futbol oynuyor, hem de iyi sonuçlar alıyor Fenerbahçe. Keşke ligin başından beri böyle olsaydı. Eğer bu futbolu oynamış olsaydık şu anda şampiyonluğun güçlü favorilerinden biri biz olurduk” diye konuştu.

VEFA KÜÇÜK İLE TOKALAŞMASI

Tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarının desteğinin muhteşem olduğunu ifade eden Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarıştığı ve bir önceki YDK başkanı olan Vefa Küçük ile tokalaşmasını da değerlendirip, “Gayet sıcakkanlıydı. Şakalar yaptı” dedi.