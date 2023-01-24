Uğur Dündar: Ümraniye’de çok garip olaylara tanıklık ettik

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR ile ilgili tweet'ler paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçından sonra sosyal medya hesabından karşılaşmayla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından iki tweet paylaşan Dündar, ilk olarak “Bu akşam çok garip olaylara tanıklık ettik. Hakem Abdülkadir Bitigen maçtan önce Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar’ın yanına gelip sarıldı ve öptü! Ancak hakem VAR’a gelirken bu kez Recep Uçar kollarını açıp ona sarıldı ve 10 kişiyle birlikte yalvar yakar engelledi!” dedi.

Divan Kurulu Başkanı ve duayen gazeteci Dündar ikinci tweet’inde ise “VAR tribünün içinde denilecek kadar yakın… Oturanların 2 metre ötesinde. VAR’a giden hakemin oradakilerle göz göze gelmemesi imkansız. Ümraniyespor Kulübünü temsilen bir kişi bile kafilemize “Hoş geldiniz” demedi… Tribünlerde garip bir gerginlik maç boyu sürdü…” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Erol Bilecik: Fenerbahçe hakem tarafından doğranmıştır!

İlginizi Çekebilir Ümraniyespor Fenerbahçe maçına damga vuran iki pozisyon!