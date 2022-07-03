Uğur Dündar’dan 3 Temmuz mesajı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı lacivertli kulübün televizyon kanalına 3 Temmuz'un yıldönümünde açıklamalar yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, 3 Temmuz'un 11. yıl dönümünde Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe camiasının, FETÖ’ye karşı Cumhuriyet tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirdiğini ve bu kumpası yapanları yargı önünde hesap verir konumuna getirdiğini belirten YDK Başkanı Uğur Dündar'ın açıklamaları şu şekilde:

“3 Temmuz Fenerbahçe camiasının -ki Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur- birbirine kenetlendiği zaman neler başarabileceğini gösteren Cumhuriyet tarihinin en şanlı destanlarından biridir.”

“NE KADAR ANLATSAK AZDIR”

“Cumhuriyete, ülkemize kasteden FETÖ adlı hain terör örgütünü bertaraf etmiş, kumpasını açığa çıkarmıştır. Bu gerçekten de Cumhuriyet tarihinin en büyük direnişidir. Fenerbahçe ayrıca Kuvâ-yi Milliye'ye kadar uzanan köklerine ve Cumhuriyetin kuruluşuna, kuruluş felsefesine ve değerlerine sonuna kadar sadık kalan ve Cumhuriyetle özdeşleşmiş bir spor kulübüdür. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu şanlı destanını gelecek kuşaklara ne kadar anlatsak azdır.”

“TERÖR ÖRGÜTÜNE EN AĞIR DARBE”

“3 Temmuz çok büyük bir direniştir. Sadece Fenerbahçe için değil, biraz önce de ifade ettiğim gibi Cumhuriyetimize kasteden, dış güçlerle birlikte Cumhuriyetimizi ele geçirmeye çalışan hain bir terör örgütüne indirilmiş en ağır darbedir.”

“HESAP SORDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Dolayısıyla bu kumpası ortaya çıkaran ve o süreçte büyük mağduriyetler yaşayan başta o dönemin Başkanı, efsanevi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım olmak üzere onunla birlikte yoldaşlık yapan ve asla boyun eğmeyen, her zaman dik duran yöneticilerimize hem ‘büyük geçmiş olsun' diyorum hem de ona ve ondan sonra gelen Sayın Ali Koç Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuza bu davanın peşinden gittikleri, takipçisi oldukları ve yargı önünde faillerden, sorumlulardan hesap sordukları için çok teşekkür ediyorum.”

“KADINLARIMIZIN DOLDURDUĞU STADYUMU…”

“Ayrıca camiamızı Anıtkabir'e giden, Bağdat Caddesi'nde yürüyen, ‘Adalet İçin Fener Yak' kampanyasına katılan tüm Fenerbahçelileri de yürekten kutluyorum. Ayrıca dünya spor tarihine büyük bir olay olarak geçen kadınlarımızın doldurduğu stadyumu, tribünleri gözümün önüne getiriyorum ve onlara da sonsuz teşekkürler ediyorum. Dışarıda bekleyen onların yakını erkeklere de yine teşekkürlerimizi arz ediyoruz.”

“ARTIK TOP YARGIDA”

“Fenerbahçe camiası tarihine yaraşır bir sayfa yazmış ve yargı önünde bu kumpası yapanları hesap verir konumuna getirmiştir. Bundan sonra artık top yargıda ve yargının vereceği kararlarda. Sürekli takipçisi olacağız ve peşini asla bırakmayacağız.”