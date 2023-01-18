Uğurcan Çakır bebek, Uğurcan Çakır’ı ziyaret etti

Kocaeli'de yaşayan Nuh ve Kader Kavram çifti, yeni doğan bebeklerine adını verdikleri Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır ile bir araya geldi.

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Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve bordo-mavili renklere gönül vermiş Nuh ve Kader Kavram çiftinin, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen bebeklerine kaptan Uğurcan Çakır’ın ismini verdiği belirtildi.

Ailenin bebekleriyle bordo-mavili takımın HangiKredi Ümraniyespor maçı için İstanbul’da kamp yaptığı otele gelip, kaptan Uğurcan Çakır ile buluştuğu aktarılarak, “Kaptanımız Uğurcan Çakır, bebek Uğurcan Çakır ve ailesi ile aynı fotoğraf karesinde yer aldı ve ailenin ‘İki Uğurcan’ın bir fotoğraf karesinde birleşmesini istiyoruz.’ hayali gerçek oldu. Kaptanımız, ziyaret sonrası çok büyük mutluluk duyduğunu ve HangiKredi Ümraniyespor maçında giyeceği formayı aileye hediye edeceğini ifade etti.” denildi. (AA)