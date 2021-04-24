Uğurcan Çakır: Bende emeği çoktur, 18-19 yaşımda bana çok değer verdi

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Etkili bir performans ortaya koyan ve 3 puanın mimarlarından olan Uğurcan Çakır, “Maçtan önce Karagümrük takımına değinmek istiyorum. Hocaları ve oyun planı çok iyi. Yeniden oyun kurarak çıkmaya çalışıyor ve kısa zamanda uyguladı. Gelen fırsatları biz de iyi değerlendirdik. Galip gelmeyi bildik. İyi oynadık. Hocanın anlattıklarını sahada uyguladık. Performansıma değinmeye gerek yok. Kamuoyu tartışsın. Bu maç bizim için büyük ihtiyaçtı taraftarımıza armağan olsun. Bende emeği çoktur, Süleyman Hurma Ağabey güzel bir takım kurdu. Süleyman Ağabey burada çalışırken, 18-19 yaşımda bana çok değer verdi. Unutamam” dedi.

‘TOPU SON ANDA GÖRDÜM’

Maçta kendisini en çok zorlayan şutla ilgili gelen soruya Uğurcan, “Mevlüt Ağabey’in şutu beni çok zorladı. Top orada karıştı, son anda gördüm” cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.