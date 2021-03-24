Uğurcan Çakır: Çocukluktan beri hayalini kuruyordum

Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Hollanda maçında A Milli Takımımızın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 4-2’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İki gol yemesine rağmen maç boyunca kritik kurtarışlara imza atıp, 90+4’te de Depay’ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan’ın sözleri şöyle;

“Bugün iyi oynadık. İki gol yiyip Hollanda’yı maça ortak ettik ama kazanmayı başardık. Bütün ülkemize armağan olsun. çok mutluyuz. A Milli Takım formasını giymek, çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Bu formayı giymek için çalışıyorum. Özel bir duygu. Çok gururluyum.”

PENALTI KURTARDI

A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada Teknik Direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır’a görev verdi. Kalesinde 2 gol görmesine karşın 90 dakika boyunca iyi bir performans ortaya koyan Uğurcan Çakır, mücadelenin son anlarına da damga vurdu. Ozan Kabak’ın Klaassen’e yaptığı hareket sonrasında karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, penaltı noktasını gösterirken, yıldız futbolcu Memphis Depay topun başına geçen isim oldu. Bu pozisyonda Uğurcan Çakır, penaltıyı kurtarırken, kalesinde geçit vermedi ve Hollanda’nın farkı 1’e indirmesine engel oldu. Penaltıyı kurtaran Uğurcan’ı takım arkadaşları tebrik etti.