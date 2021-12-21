Uğurcan Çakır: Çok güzel bir gol yedim

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 2-1 kazandıkları kritik Altay maçının ardından ilk yarıda Cebrail'in ayağından yediği golü değerlendirdi.

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Süper Lig’in lideri Trabzonspor 18. haftada deplasmanda Altay’ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan ve galibiyette önemli pay sahibi olan Uğurcan, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı ve ilk yarıda Cebrail’in attığı jeneriklik golü değerlendiren Uğurcan Çakır “Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü” dedi.

Uğurcan Çakır ayrıca “Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay’ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık” ifadelerini kullandı.

CORNELIUS: KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAKTI

Trabzonspor’un Altay’ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta bordo mavililerin gollerini atan Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu. Andreas Cornelius “Kolay bir maç olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık. Takımı kutlarım” dedi. Danimarkalı isim “Kendi adıma da takıma yardımcı olduğum için mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.