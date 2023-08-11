Uğurcan Çakır: Kötü sezonun ardından…

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Antalyaspor galibiyeti sonrasında konuştu.

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Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Antalyaspor’u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da takım kaptanı Uğurcan Çakır, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı eldiven yaptığı açıklamada, taraftara övgüde bulunurken, “Hayırlı olsun, inşallah sakatlıksız güzel bir sezon geçer. İlk maçlar zorlu oluyor, bugün de hava sıcaktı. Geçen sene istediğimiz performansı veremedik, bugün muhteşem atmosferde oynadık. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bugün takım halinde iyi savunma yaptık. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kampta çok sıkı çalıştık. İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Taraftara armağan olsun, kötü sezonun ardından stadyumu doldurdular” diye konuştu.