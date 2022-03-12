Uğurcan Çakır, Rizespor derbisinde yok!

Süper Lig 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ezeli rakibiyle kozlarını paylaşacağı mücadelede kalecisi Uğurcan Çakır olmadan sahaya çıkacak.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe’yi konuk eden Trabzonspor’da Uğurcan Çakır sarı kart gördüğü için cezalı duruma düştü.

Göztepe’nin golünden sonra hakeme itiraz etmek için kalesini terk eden Uğurcan Çakır, kurallar gereği hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gelecek hafta ezeli rakibi Rizespor’la karşılaşacak olan Trabzonspor, sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır’dan yoksun kalacak.