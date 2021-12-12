Uğurcan Çakır: Sadece bir maç kaybettik, gerekli dersleri çıkaracağız

Trabzonspor'un kaptanı Uğur Çakır, Antalyaspor'a kaybettikleri maçın ardından sosyal medyadan bir gönderi paylaştı ve taraftara mesaj gönderdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’a deplasmanda öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olarak 27 maçlık yenilmezliğini kaybeden lider Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonunda paylaşım yaptı.

Şahsi sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderen Uğurcan Çakır, üzüldüklerini ve gereken dersleri çıkaracaklarını belirtti.

Trabzonspor’un milli file bekçisinin ifadeleri şöyle;

“Bugün sadece bir maç kaybettik. Tabii ki üzüldük fakat bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp, geride bırakacağız. Hafta sonu Hatayspor karşılaşmasında yine şehrimizin ve taraftarımızın desteğiyle yeni bir serinin başlangıcını yapmak için sahaya çıkacağız. Aynı inanç ve azimle…”