Uğurcan Çakır, Sivasspor kadrosunda yok
Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı. Bordo mavili ekipte, Uğurcan Çakır'ın kadroda olmaması dikkat çekti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor’a konuk olacak. Bu önemli karşılaşma için bordo-mavili takım, özel bir uçakla Sivas’a hareket etti.
Takım, Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğünde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Ardından, Trabzon Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Sivas’a doğru yola çıktılar.
Trabzonspor’un kadrosunda Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Tonio Teklic, Paul Onuachu ve Enis Destan bulunuyor.
Milli maçta sakatlık geçiren kaleci Uğurcan Çakır ise, kafilede yer almadı.
Yarın gerçekleşecek EMS Yapı Sivasspor – Trabzonspor maçı, BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. (AA)