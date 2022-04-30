Uğurcan Çakır’dan 8. şampiyonluk göndermesi
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, ilan ettikleri şampiyonluğun ardından paylaşım yaparak "8. şampiyonluk" göndermesi yaptı.
Spor Toto Süper Lig’de 7. kez şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçı sonrasında Twitter hesabından paylaşım yaptı.
25 saniyelik bir video paylaşan Trabzonspor Kaptanı, “Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u, Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren’im selam olsun!” ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır’ın videosunda ayrıca 8. şampiyonluk göndermesi yapıldı.
Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u,Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren’im selam olsun! #ŞampiyonTrabzonspor pic.twitter.com/lLpwrWa3lH
— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) April 30, 2022