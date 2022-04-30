Uğurcan Çakır’dan 8. şampiyonluk göndermesi

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, ilan ettikleri şampiyonluğun ardından paylaşım yaparak "8. şampiyonluk" göndermesi yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’de 7. kez şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçı sonrasında Twitter hesabından paylaşım yaptı.

25 saniyelik bir video paylaşan Trabzonspor Kaptanı, “Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u, Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren’im selam olsun!” ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır’ın videosunda ayrıca 8. şampiyonluk göndermesi yapıldı.

Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u,Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren’im selam olsun! #ŞampiyonTrabzonspor pic.twitter.com/lLpwrWa3lH — Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) April 30, 2022

İlginizi Çekebilir Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor