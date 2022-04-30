Uğurcan Çakır’dan belki de şampiyonluğu getiren penaltı kurtarışı

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçının ikinci yarısında kurtarığı penaltıyla takımına adeta hayat verdi ve şampiyonluğun ilan edilmesine öne çıkmayı başardı.

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Trabzonspor’un kaptanı ve başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, sezon boyunca yaptığı kritik kurtarışlara şampiyonluğu ilan ettikleri Antalyaspor maçında bir yenisini daha ekledi.

İlk yarıyı Andreas Cornelius’un golüyle 1-0 önde kapatan Trabzonspor, 51. dakikada Alassane Ndao’nun beraberlik golüyle paniğe kapıldı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Antalyaspor, beraberlik golünden 5 dakika sonra penaltı kazandı.

Topun başına geçen Fredy, vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır’ı geçemedi ve Antalyaspor’u 2-1’lik üstünlüğe taşıma fırsatını değerlendiremedi.



Uğurcan Çakır’ın bu kurtarışından sonra silkelenen Trabzonspor, 62’de Dorukhan Toköz’ün golüyle 2-1 öne geçti ve beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rahatladı.

Sezon boyunca Trabzonspor’u birçok maçta ipten alan Uğurcan Çakır, binlerce taraftarın şampiyonluk kutlamasına geldiği maçta işlerin tersine çevrilmesini engelleyerek kalesinde devleşti.

Ayrıca maçı Trabzon’daki dev ekranlarda izleyen taraftarların Uğurcan Çakır’ın kurtarışı sonrası yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.