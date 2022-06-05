Uğurcan Çakır’dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, milli takım formasıyla ilk maçına çıkan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu hakkında bir paylaşım yaptı.

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A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile oynadığı maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, milli formayla ilk maçına çıktı. Trabzonspor ve Milli Takım’ın kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe’nin başarılı yıldızını tebrik etti.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ile birlikte çektiği bir fotoğrafa “Hayırlı olsun kardeşim” notunu yazdı.

Öte yandan, Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Ferdi Kadıoğlu’nun fiziksel değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Uğurcan Çakır’ın paylaştığı fotoğrafta kol kaslarını sıkan Ferdi Kadıoğlu’nun vücut gelişimi sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

STEFAN KUNTZ’DAN FERDİ AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçında iyi bir performans ortaya koyan Ferdi için maç sonunda şu ifadeleri kullandı: “Ferdi’nin ismini andığınız zaman gözlerinizdeki parıltıyı görebiliyorum. Kendisi iyi bir maç çıkardı. Fenerbahçe’deki performansına yakın bir performans sundu.”