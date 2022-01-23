Uğurcan Çakır, Galatasaray maçında devleşti! İnanılmaz kurtarışlar…

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray maçında yaptığı kurtarışla izleyenleri şaşkına çevirdi. Takımının geride olduğu anlarda, kalesine gelen çok önemli bir tehlikeyi savuşturan Uğurcan Çakır, beraberliği yakaladıktan sonra da kritik kurtarışlara imza attı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 23. haftasında Galatasaray’a konuk olan Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0’lık skorla geride tamamlarken, kaleci Uğurcan Çakır’ın kurtarışları gündem oldu.

Sarı kırmızılı futbolculara birçok pozisyonda geçit vermeyen Uğurcan Çakır, 39. dakikada yaşanan bir pozisyonda farkın artmasına engel oldu. Galatasaray’da Berkan Kutlu kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top yön değiştirince ters ayakta yakalanan Uğurcan Çakır, inanılmaz bir refleksle sağına uzandı ve son anda topu kornere çelmeyi başardı.

BABEL’İ İKİ KEZ DURDURDU!

Karşılaşmanın 84. dakikasında Anastasios Bakasetas’ın golüyle Trabzonspor skoru 1-1’e getirdi. Golden birkaç dakika sonra Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Ryan Babel, sol çaprazdan uzak direğe sert bir şut çekti. Ancak kısa mesafeye rağmen Uğurcan Çakır muhteşem bir kurtarışla gole engel oldu ve takımının tekrar geriye düşmesine izin vermedi. Trabzonspor 90’da Visca’nın golüyle 2-1 öne geçerken, 90+5’te Babel’in kafa vuruşunu da sakatlanma pahasına kurtaran Uğurcan Çakır, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Çakır, Galatasaray maçındaki kurtarışlarıyla sosyal medyanın da gündemine oturdu.

uğurcan çakır baya final boss ya. her şeyi geçiyorsun en son karşına bi çıkıyor kara kara düşündürüyor. — zIatan zIatanoğIu (@atavratzlatan) January 23, 2022

Uğurcan naptın sen be — Kaan Kavuşan (Futbol) (@kaankavusan) January 23, 2022

Uğurcan inanılma bir kurtarış yaptı, inanılmaz! — Orhan Uluca (@Orhan_Uluca) January 23, 2022