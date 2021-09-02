Uğurcan Çakır’dan Karadağ maçı sonrası tepki

Karadağ maçında Şenol Güneş'in kalede tercih etmediği Uğurcan Çakır maçın son anlarında frikikten gelen gol sonrası soyunma odası yerine direkt takım otobüsüne gitti.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ ile 2-2 berabere kalarak büyük bir avantaj yitiren A Milli Takım’da maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı. EURO 2020’de A Milli Takım’ın kalesinde ilk tercih olan Uğurcan Çakır bu maçta formasını Altay Bayındır’a kaptırdı. Karadağ karşısında Şenol Güneş’in yedek kulübesine çektiği Uğurcan Çakır 90+7’de yenilen frikik golü sonrası sahadan ayrıldı.

Son dakikada yenilen gol nedeniyle moralinin oldukça bozulduğu öğrenilen 25 yaşındaki filebekçisi soyunma odası yerine direkt olarak takım otobüsüne gitti. Yaklaşık 10 dakika otobüste tek başına bekleyen Uğurcan Çakır’ın maçta görev almaması nedeniyle kırgınlık yaşadığı belirtiliyor.

ŞENOL GÜNEŞ: ‘ALTAY’IN DAHA İYİ BİR GÖRÜNTÜSÜ VARDI’

Avrupa Şampiyonası’nda kalede Uğurcan Çakır olmasına karşın bu maçta Altay’ı tercih etme sebebi sorulan teknik direktör Şenol Güneş, “Bizim 3 iyi kalecimiz var. Mert’in uzun süre oynamadığı için bir sıkıntısı var. Uğurcan da Avrupa Şampiyonası’ndan kalan bir sıkıntısı vardı. Altay’ın daha iyi bir görüntüsü vardı, daha güvenliydi. O yüzden onu seçtim” açıklamasını yaptı.