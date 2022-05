Uğurcan Çakır’dan transfer yanıtı: Sorumluluklarım var

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'ya transfer olacağı söylentilerine açıklık getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor’un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır, transfer söylentileriyle ilgili TRT Spor'a konuştu.

Başarılı eldiven, “Öncelikle her Trabzonsporlu futbolcunun hayalidir bu formayla şampiyon olmak. Aslında A takıma çıkınca bu hayal değil, hedef olmuştu benim için. Transfer her sezon yazılıp çiziliyor. Hayırlısı neyse o olsun. Trabzonspor takım kaptanıyım. Sorumluluklarım var. İlle de gideyim demiyorum, zamana bıraktım. Mantıklı teklifler olursa Avrupa'da oynamak isterim. Premier Lig'i çok seviyorum ama her ligi gidip görmek lazım” dedi.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida gidiyor...

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de ikinci Mesut Özil krizi!