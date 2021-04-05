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Uğurcan Çakır’dan UNICEF ile işbirliği

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, doğum günü hediyelerini UNICEF aracılığıyla çocuklara bağışlayacak.

Güncellenme: 11:58, 05/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Uğurcan Çakır’dan UNICEF ile işbirliği

Milli Takım’ın ve Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, UNICEF ile iş birliğine giderek ilaç ve besin bulmakta zorlanan çocuklar için kampanya başlattı.

5 Nisan 1996 doğumlu Çakır, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda “Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim. Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

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bein Futbol sosyal medya Trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:11:34,