Uğurcan Çakır’dan UNICEF ile işbirliği

Milli Takım’ın ve Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, UNICEF ile iş birliğine giderek ilaç ve besin bulmakta zorlanan çocuklar için kampanya başlattı.

5 Nisan 1996 doğumlu Çakır, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda “Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim. Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım” ifadelerine yer verdi.