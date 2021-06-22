Uğurcan Çakır’ın en büyük talipleri: Tottenham ve Monaco

Trabzonspor’un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya yolculuğu çok yakın… EURO 2020'nin sona ermesiyle başarılı eldivene en ciddi teklifleri Tottenham ve Monaco'nun yaptığı öğrenildi. 20 milyon Euro'luk bir teklif beklentisinde olan bordo-mavililer, artık resmi başvuruyu bekliyor. İki dev kulübün scout ekibi, Uğurcan'ı A Milli Takım formasıyla takip etti. Ay-Yıldızlı ekibin turnuvada ‘sıfır' çekmesiyle moralsiz olan 25 yaşındaki kaleci, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Transferle ilgili 1 hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.