Uğurcan Çakır’ın transfer ücretiyle üniversite kurulacak

Yıllardır, şehirde Trabzonspor adına bir üniversitenin kurulmasını isteyen bu konuda umutlarını taze tutan spor sevdalılarına müjdeli haberler gelmeye başladı. Trabzon yerel basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor Üniversitesi’nin kurulması için nabız yoklanmaya başlandı.

Yönetim bu hayalin gerçekleşmesi için maddi kaynağı da buldu. Avrupa’nın dev takımlarını peşinden koşturan Uğurcan Çakır’dan gelecek para, bu önemli projede kullanılacak. Altın eldiveni 20 ila 25 milyon Euro arasında bir rakama satmayı planlayan yönetim, bu paranın büyük bir bölümünü Trabzonspor Üniversitesi Projesi için kullanmayı planlıyor.

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Yönetimin, önce Milli Eğitim Bakanlığı ile ardından ise 2+7 yıllık anlaşma yaptığı Bankalar Konsorsiyumu ile masaya oturacağı ve ülkeye önemli bir hizmet olarak dönecek bu projede yardımcı olunmasını isteyeceği ifade edildi.

TRABZONSPOR ÜNİVERSİTESİ İÇİN YER HAZIR

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor Üniversitesi için yerin hazır olduğunu dile getirmişti. Gürdoğan şunları söylemişti: “Akyazı’da İpekyolu üniversitesi için ayrılmış bir yer var. O alanda Trabzonspor’a kazandırılabilir. Trabzonspor Koleji, üniversitesi yapılabilir. Devamında da Ankara ve İstanbul’da yapılabilir. Trabzonspor’u hem mülk hem işletme sahibi yapabiliriz.”