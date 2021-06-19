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Ukrayna-Avusturya maçı Cüneyt Çakır’ın

EURO 2020 C Grubu'nda 3'er puana sahip olan takımların karşılaştığı Ukrayna-Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Güncellenme: 13:23, 19/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Ukrayna-Avusturya maçı Cüneyt Çakır’ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Ukrayna ile Avusturya arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak EURO 2020 C Grubu karşılaşmasını yönetecek.

Romanya’nın Bükreş şehrindeki Bükreş Ulusal Arena Stadyumu’nda TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Siebert (Almanya) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Jose Maria Sanchez Martinez (İspanya) AVAR1, Inigo Prieto Lopez de Cerain (İspanya) AVAR2 ve Juan Martinez Munuera (İspanya) AVAR3 olarak görev yapacak.

Çakır, turnuvadaki ilk görevini ise Macaristan-Portekiz karşılaşmasında yapmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:12:56,