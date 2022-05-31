Ukraynalı Oleksandr Zinchenko basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu

Ukrayna'nın İskoçya'ya karşı oynayacağı Dünya Kupası play off yarı final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Oleksandr Zinchenko gözyaşlarına boğuldu.

Sozcu.com.tr

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Manchester City’de şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Oleksandr Zinchenko ülkesi Ukrayna’nın İskoçya’ya karşı oynayacağı ertelenen Dünya Kupası play-off yarı final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Oleksandr Zinchenko, İskoçya’ya desteklerinden ötürü teşekkür ederek başladığı konuşmasında ülkesi Ukrayna’da yaşananlardan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

‘HEPSİNİN TEK HAYALİ SAVAŞIN BİTMESİ’

Bir gazetecinin Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili hissettiklerini sorması üzerine konuşan Zinchenko şu ifadeleri kullandı:

“Her Ukraynalı tek bir şey istiyor; savaşın bitmesi. Dünyanın her yerinden, farklı ülkelerden insanlarla konuştum. Neler olduğunu anlayamayan çocuklarla konuştum. Hepsinin tek hayali savaşın bitmesi. Futbol söz konusu olduğunda, Ukrayna takımının kendi hayali var. Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz, bu inanılmaz duyguyu Ukraynalılar’a vermek istiyoruz çünkü Ukraynalılar bunu çok hak ediyor. Bu pozisyonda olmadan bu duyguları tarif etmek imkansız. Şu anda ülkemizde yaşananlar kabul edilebilir bir şey değil. Bu tarif bile edemediğim bir şey”

‘DÜNYANIN GERÇEĞİ BİLMESİ GEREKİYOR’

”Manchester’da bulunarak Ukrayna halkına ve Ukrayna’ya birçok farklı konuda mümkün olduğunca yardım etmeye çalışarak daha fazla yardımcı olacağımdan yüzde 100 eminim. Bununla başlayarak, bir şeyler göndermek, biraz para göndermek, Instagram takipçilerime mesaj atmak. Bunu paylaşmalıyım ve tüm dünyaya şu anda Ukrayna’da neler olduğunu göstermeliyim. Bütün dünyanın gerçeği bilmesi gerekiyor.”

‘MAÇI İZLEME FIRSATI BİLE OLMAYACAK’

”Bunun benim görevim olduğunu hissediyorum. Aynı şeyi söyleyen Andriy Shevchenko’ya yüzde 100 katılıyorum. Pek çok Ukraynalı için yarın maçı izleme fırsatı bile olmayacak. Bu durumu tamamen anlıyoruz. Ama şansı olan tüm Ukraynalıların bize bakacağından oldukça eminim. Bunu yüzde yüz hissedeceğiz. Çok konuşabiliriz ama bunu yarın sahada deneyeceğiz, herkesi gururlandırmaya çalışacağız.”