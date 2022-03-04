Ukraynalı yüzme antrenörü Aiyna Morozova mucizevi şekilde kurtuldu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalde Kharkiv bölge departmanında gönüllü olarak çalışan milli takım yüzme antrenörü Aiyna Morozova füze saldırısı sonrası enkaz altında kaldı. 2 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen Morozova ''Diri diri gömülerek öleceğimi düşündüm'' dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Milli Takımı Yüzme Antrenörü Aiyna Morozova, savaşın parçaladığı Kharkiv’deki roket saldırısından sağ kurtuldu… 46 yaşındaki antrenör gönüllü olarak çalıştığı yere füze çarpması sonucu enkaz altında kaldı. 2 saat boyunca yaşam mücadelesi veren Morozova mucizevi şekilde kurtarıldı ve sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Aynı zamanda Spartak Kharkiv ve Kharkiv bölge departmanının da yöneticisi olan Aiyna Morozova, yardım çığlığını duyan bir gönüllü tarafından kurtarılana kadar iki saat boyunca enkaz altında kaldığını açıkladı.

‘BİLDİĞİM HER DİLDE DUA ETTİM’

Morozva, Ukrayna Yüzme Federasyonu’na gönderdiği bir e-postada yaralarını gösteren bir fotoğrafla “Yaşıyorum, kısmen güvendeyim ve çok üzgünüm” diye yazdı.

Morozova saldırı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “HODA’da gönüllü olarak çalışıyor, askerlere yemek hazırlıyordum. Yapmaya da devem edeceğim. Kenarda kalamam, burası benim ülkem. İki saat boyunca bütün dillerde tanrıya beni buradan çıkarması için yakardım. İki saat molozların altında kaldım ve bildiğim her dilde tüm tanrılara dua ettim” dedi. “Hareket edemedim ve ağlayamadım, diri diri gömülerek öleceğimi düşündüm”