Ukrayna’nın EURO 2020 forması kriz çıkardı! ‘Bu bir politik provokasyon’

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu’nda Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek olan Ukrayna, turnuvada giyeceği formayı tanıttı. Üzerinde Ukrayna sınırlarının silüet olarak yer aldığı forma, Rusya’da kriz yarattı. Forma üzerinde yer alan haritada Kırım’ın Ukrayna sınırları içinde gösterilmesine Rusya sert tepki gösterdi.

Formalarda, 2014’te Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukovych’in görevi bırakmasına neden olan protesto gösterilerinde kullanılan ‘Zafer Ukrayna’ya’ sloganın yer alması da Rusya’nın tepkisini arttırdı. Formada ayrıca ‘Zafer kahramanlara’ yazısı da yer aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu bir politik provokasyon. Rusya’ya ait Kırım toprakları Ukrayna’ya aitmiş gibi gösteriliyor” dedi. Tepkisini sürdüren Maria Zaharova, formada yer alan slogaları da Nazilerin savaş naralarına benzetti.

“UEFA HAREKETE GEÇMELİ”

Rusya Parlementosu’dan Milletvekili olarak görev yapan Dimitri Svishchev ise formanın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtirken “Ukrayna Kırım’ı kendi toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yaratıyor. UEFA derhal bu konu hakkında harekete geçmeli” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın EURO 2020’de giyeceği formayı sosyal medya hesabından tanıtan Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, formadaki silüetin futbolculara ekstra güç vereceğine inandığını belirtirken “Çünkü tüm Ukrayna için oynayacaklar” şeklinde konuştu.

İtalya ile Türkiye arasında 11 Haziran’da oynanacak açılış maçı ile başlayacak olan EURO 2020, 11 Temmuz’da İngiltere’nin Webley Stadyumu’nda sona erecek. Turnuvada Rusya’nın St. Petersburg şehri de çeyrek final maçlarından birine ev sahipliği yapacak.

KIRIM KRİZİ

Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan protesto gösterileri ve Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle sonuçlanan olaylardır.

21 Şubat 2014 tarihinde Ukrayna cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych aylar süren gösteriler sonrası Rusya’ya kaçtı. Ukrayna hükümeti değişti ve Batı yanlısı bir hükümet göreve geldi. Rusya, yeni hükümeti tanımadı ve darbe girişimi olarak nitelendirdi. 16 Mart 2014 tarihinde ise referandum yapıldı. %83 oranında katılım oranının olduğu referandum sonucunda; Kırım’da %96.77, Sivastopol’de ise %95.6 oranında Rusya’ya bağlanmak yönünde oy kullanıldı.

Bir gün sonra Kırım parlamentosu resmen Rusya’ya bağlanma talebini iletti. 17 Mart 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını onaylayan imzayı attı ve Kırım resmen Rusya’ya katıldı. 27 Mart’ta BM Güvenlik Konseyi, Kırım referandumunun yasal olmadığını belirten bir karar çıkarttı.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakı uluslararası toplum tarafından reddediliyor. Kırım’ın ilhakını Rusya dışında Afganistan, Nikaragua, Suriye ve Venezuela tanıyor.