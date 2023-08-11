Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye 10. sıraya yükseldi

Ülke puanı, dört temsilcimizin de Avrupa'da oynadığı maçları kazanmasıyla birlikte arttı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takım sayısı ve turnuva aşamasını belirleyen ülke puanı sıralamasında 29.350 puana sahip Türkiye, Avusturya'yı geçerek 10. sıraya yükseldi.

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Ülke puanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un galibiyeti yükselişe geçti. Ülke puanı hesaplaması yapılırken eleme aşamalarında galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Ülke 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Ülke puanı İngiltere 18.571 24.357 21.000 23.000 2.000 88.928 İspanya 18.928 19.500 18.428 16.571 2.500 75.927 İtalya 14.928 16.285 15.714 22.357 2.285 71.569 Almanya 18.714 15.214 16.214 17.125 2.285 69.552 Hollanda 9.400 9.200 19.200 13.500 1.700 53.000 Fransa 11.666 7.916 18.416 12.583 1.333 51.914 Portekiz 10.300 9.600 12.916 12.500 1.833 47.149 Belçika 7.600 6.000 6.600 14.200 1.200 35.600 İskoçya 9.750 8.500 7.900 3.500 1.400 31.050 Türkiye 5.000 3.100 6.700 11.800 2.750 29.350 Avusturya 5.800 6.700 10.400 4.900 1.500 29.300 İsviçre 6.400 5.125 7.750 8.500 700 28.475 Sırbistan 6.000 5.500 9.500 5.375 800 27.175 Norveç 3.750 6.500 7.625 5.750 1.625 25.250 Ukrayna 7.200 6.800 4.200 5.700 1.100 25.000

Türkiye ülke puanı sıralamasında 29.350 puanla 10. sırada yer alıyor ancak temsilcilerimizin başarılı olması ve rakip ülkelerin temsilcilerinin elenmesi halinde 10. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa’da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa’da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi’ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10’a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1, Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi’ne gönderilen 2 takımdan 1’i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA turnuvalarında;

Gruplarda

galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan

Elemelerde

Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.

Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.