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Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un her galibiyet ve beraberliğinde ülke puanı artıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın galibiyeti ile bir sıra daha yükseldik. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 28.600 puanla 11 sırada yer alırken, 12. sırada bulunan İsviçre'nin 28.475, 10. sıradaki Avusturya'nın 29.000 puanı bulunuyor.

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Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında en çok puan toplayan 10 ülkeden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderme şansı oluştu.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA turnuvalarında;

Gruplarda

galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan

Elemelerde

Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.

Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

#Uyruk19/2020/2121/2222/2323/24Ülke puanı
1İngiltere İngiltere18.57124.35721.00023.0002.00088.928
2İspanya İspanya18.92819.50018.42816.5712.50075.927
3İtalya İtalya14.92816.28515.71422.3572.28571.569
4Almanya Almanya18.71415.21416.21417.1252.28569.552
5Hollanda Hollanda9.4009.20019.20013.5001.30052.600
6Fransa Fransa11.6667.91618.41612.5831.33351.914
7Portekiz Portekiz10.3009.60012.91612.5001.66646.982
8Belçika Belçika7.6006.0006.60014.2001.00035.400
9İskoçya İskoçya9.7508.5007.9003.5001.20030.850
10Avusturya Avusturya5.8006.70010.4004.9001.20029.000
11Türkiye Türkiye5.0003.1006.70011.8002.00028.600
12İsviçre İsviçre6.4005.1257.7508.50070028.475
13Sırbistan Sırbistan6.0005.5009.5005.37580027.175
14Ukrayna Ukrayna7.2006.8004.2005.7001.10025.000
15Norveç Norveç3.7506.5007.6255.7501.12524.750

Türkiye ülke puanı sıralamasında 28.600 puanla 11. sırada yer alıyor ancak temsilcilerimizin başarılı olması ve rakip ülkelerin temsilcilerinin elenmesi halinde 10. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

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