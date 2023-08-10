Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un her galibiyet ve beraberliğinde ülke puanı artıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın galibiyeti ile bir sıra daha yükseldik. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 28.600 puanla 11 sırada yer alırken, 12. sırada bulunan İsviçre'nin 28.475, 10. sıradaki Avusturya'nın 29.000 puanı bulunuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında en çok puan toplayan 10 ülkeden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderme şansı oluştu.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA turnuvalarında;

Gruplarda

galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan

Elemelerde

Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.

Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

# Uyruk 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Ülke puanı 1 İngiltere 18.571 24.357 21.000 23.000 2.000 88.928 2 İspanya 18.928 19.500 18.428 16.571 2.500 75.927 3 İtalya 14.928 16.285 15.714 22.357 2.285 71.569 4 Almanya 18.714 15.214 16.214 17.125 2.285 69.552 5 Hollanda 9.400 9.200 19.200 13.500 1.300 52.600 6 Fransa 11.666 7.916 18.416 12.583 1.333 51.914 7 Portekiz 10.300 9.600 12.916 12.500 1.666 46.982 8 Belçika 7.600 6.000 6.600 14.200 1.000 35.400 9 İskoçya 9.750 8.500 7.900 3.500 1.200 30.850 10 Avusturya 5.800 6.700 10.400 4.900 1.200 29.000 11 Türkiye 5.000 3.100 6.700 11.800 2.000 28.600 12 İsviçre 6.400 5.125 7.750 8.500 700 28.475 13 Sırbistan 6.000 5.500 9.500 5.375 800 27.175 14 Ukrayna 7.200 6.800 4.200 5.700 1.100 25.000 15 Norveç 3.750 6.500 7.625 5.750 1.125 24.750

Türkiye ülke puanı sıralamasında 28.600 puanla 11. sırada yer alıyor ancak temsilcilerimizin başarılı olması ve rakip ülkelerin temsilcilerinin elenmesi halinde 10. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.