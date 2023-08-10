Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un her galibiyet ve beraberliğinde ülke puanı artıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın galibiyeti ile bir sıra daha yükseldik. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 28.600 puanla 11 sırada yer alırken, 12. sırada bulunan İsviçre'nin 28.475, 10. sıradaki Avusturya'nın 29.000 puanı bulunuyor.
Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında en çok puan toplayan 10 ülkeden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderme şansı oluştu.
ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
UEFA turnuvalarında;
Gruplarda
galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan
Elemelerde
Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.
Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
|#
|Uyruk
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|23/24
|Ülke puanı
|1
|İngiltere
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|2.000
|88.928
|2
|İspanya
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|2.500
|75.927
|3
|İtalya
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|2.285
|71.569
|4
|Almanya
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|2.285
|69.552
|5
|Hollanda
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|1.300
|52.600
|6
|Fransa
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|1.333
|51.914
|7
|Portekiz
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|1.666
|46.982
|8
|Belçika
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|1.000
|35.400
|9
|İskoçya
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|1.200
|30.850
|10
|Avusturya
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|1.200
|29.000
|11
|Türkiye
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|2.000
|28.600
|12
|İsviçre
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|700
|28.475
|13
|Sırbistan
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|800
|27.175
|14
|Ukrayna
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|1.100
|25.000
|15
|Norveç
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|1.125
|24.750
Türkiye ülke puanı sıralamasında 28.600 puanla 11. sırada yer alıyor ancak temsilcilerimizin başarılı olması ve rakip ülkelerin temsilcilerinin elenmesi halinde 10. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?
Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.
Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.