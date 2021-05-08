Ümit Karan bir kez daha corona virüsüne yakalandı… İlkini ağır geçirmişti

TFF 1. Lig’in son haftasında sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Adana Demirspor’u konuk edecek olan Menemenspor’da pozitif vaka şoku yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesinde futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek personellerine yönelik yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

İzmir temsilcisi, deneyimli çalıştırıcının ve pozitif vaka rastlanan oyuncunun izolasyona alınarak tedavilerine başlandığını açıkladı.

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Ümit Karan, Mart ayının başında yaptığı açıklamada, bir süre önce corona virüsüne yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini dile getirmişti.

Eşini hatırlamadığını söyleyen Ümit Karan, o süreci şu ifadelerle anlatmıştı:

“Bayağı bir süre oldu. Yurt dışı seyahatim vardı. Veteran Milli Takımı'yla Almanya'ya gitmiştik. Dönüşte evde yatarken bir anda ateşim çıktı. Hatta iki gün evde çabaladım, düşer mi diye ancak düşecek gibi değildi. Sonra hastaneye gittik. Odaya aldılar. Tedavi görmeye başladım. İğne ve ilaçlar uygulandı. Corona virüsü teşhisi konulmadı. Zatürre denildi. İyileştikten sonra eşim ‘Sen kesin Kovid olmuştun' dedi. Yok dedim, olsa çıkardı. Kontrol ettirdim. Kandan antikor testi yapıldı. Evet atlatmışız hem de ağır atlatmışız. Bir ara şuurum bile kaybolmuştu.

Şuurumu kaybettim eşimi hatırlamadım, o kadar ağır geçti yani… İnsan hanımını hatırlamıyorsa çok ağır geçirmişim demek ki… Ateşim çok yüksekti. 40,8'e kadar yükselmişti. Bende öksürük yoktu, daha çok ateş vardı.”