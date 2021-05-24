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Ümit Karan gitti, Cenk Laleci geri geldi

Ümit Karan ile yollarını ayıran Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci'yi takımın başına getirdi.

Güncellenme: 14:37, 24/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Ümit Karan gitti, Cenk Laleci geri geldi

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci’yle anlaşma sağladı.

Sezon biter bitmez Ümit Karan’la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Cenk Laleci ile her konuda el sıkışırken, iş resmi imzaya kaldı. Menemenspor’da yıllarca top koşturup takım kaptanlığı yapan Laleci önceki sezona sportif direktör olarak başladı. O dönemdeki teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun ayrılmasının ardından dümene geçen Laleci, bu sezon ise ilk 16 maçta görev yaptıktan sonra kulüple vedalaştı.

Tekrar yuvaya dönen Cenk Laleci mutlu olduğunu söyledi.

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