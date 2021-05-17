Ümit Karan ile yollar ayrılıyor

TFF 1’inci Lig’de sezonu kümede kalarak noktalayan Menemenspor’da teknik direktör Ümit Karan, kulüple yol ayrımına geldiklerini açıkladı.

Yeni sezonda Menemenspor’la yola devam etmeyeceklerini söyleyen Ümit Karan, “Bana gelen birçok teklif var. Bu teklifleri değerlendireceğim. Menemenspor’da stresli ve zorlu bir sezonu geride bıraktık. Kümede kalmayı başardık. Artık yeni sezonda devam etmeyeceğiz gibi gözüküyor. Hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin başında 18 müsabakaya çıkan Ümit Karan 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. Karan yönetimindeki Menemenspor, kümede kalmayı başardı.