Ümit Karan’ın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’u çalıştıran Teknik Direktör Ümit Karan, 3. Lig’de mücadele eden İskenderunspor ile anlaşmaya vardı.

Ümit Karan ile anlaşıldığını sosyal medya hesabından duyuran İskenderunspor “Yeni teknik direktörümüz Ümit Karan. Takımımız, Teknik Direktörlük görevine Sayın Ümit Karan'ı getirmiştir” ifadelerine yer verildi. Ümit Karan ile üç yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ ÜMİT KARAN! Takımımız, Teknik Direktörlük görevine Sayın Ümit Karan'ı getirmiştir. pic.twitter.com/DYDIiQTzuZ — İskenderunspor (@iskenderunspor_) June 30, 2021

İskenderunspor, geçtiğimiz günlerde de Sportif Direktör görevine bir dönem Galatasaray’da çalışmış olan Hollandalı Jan Olde Riekerink’i getirmişti.

Teknik Direktörlük kariyerine Malatyaspor USA’de başlayan Ümit Karan, Shkupi ve Menenemenspor’u da çalıştırmıştı.