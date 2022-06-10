Ümit Milli Futbol Takımı iç sahada Kazakistan’ı da yenemedi!
Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Ümit Milli Futbol Takımı, iç sahadaki son maçında da galibiyet alamadı ve son sıradaki Kazakistan ile 0-0 berabere kalarak şampiyona hayallerine veda etti.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup’taki 7. maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grupların tamamlanmasına bir maç kala Avrupa Şampiyonası’na katılma şansını yitirdi.
Ay-yıldızlılar bu maçla birlikte 8 puana yükseldi. Kazakistan ise 2 puanla son sırada kaldı.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Kari A Hovdanum, Andrew Christiansen, Dan Petur Pauli Hojgaard
TÜRKİYE: Emre Bilgin – Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan (Dk. 69 Ravil Tagir), Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Umut Güneş (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Aral Şimşir (Dk. 59 Doğucan Haspolat), Enis Destan (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım), Ali Akman
KAZAKİSTAN: Ustimenko – Skvortsov, Kassabulat, Zhumakhanov, Sovet, Sagnayev, Kalmyrza, Karaman (Dk. 81 Seidakhmet), Usenov (Dk. 80 Ulshin), Basmanov (Dk. 69 Nazymkhanov), Sviridov (Dk. 63 Satyshev),
SARI KARTLAR: Ali Akman (Türkiye) – Sultan Sagnayev, Seidakhmet (Kazakistan)
KIRMIZI KART: Dk. 58 Kassabulat (Kazakistan)