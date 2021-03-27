Ümit Özat: ‘Otobüste hangi FETÖ’cüyü tokatladığımı bana sorsunlar’

Son dönemde futbolda artan FETÖ tartışmalarına teknik direktör Ümit Özat da katıldı. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık yapan Ümit Özat, Türk futbolundaki FETÖ yapılanmasının varlığını sürdürdüğünü söyledi.

FutbolArena’ya konuşan Özat, futbolun her kademesinde FETÖ üyelerinin olduğunu dile getirirken, “Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin futboldaki FETÖ yapılanmasına dair tepkisini değerlendiren Özat, “Kendi kapının önüne bak FETÖ’nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?” şeklinde konuştu.

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İşte Ümit Özat’ın açıklamaları:

“Göz göre göre bu kadar yanlış yapılmaz. Üç senede 70-75 transfer yapılmaz. Ne yapacağım yani, Ali Koç bu ülkenin en zengin ailesinin çocuğu diye inanmadığım şeyleri mi söyleyeceğim? Kötü yönetiyorsun kardeşim. Bir de tutturdular, sıkıştılar mı FETÖ. FETÖ evet. FETÖ’nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz. Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ’cü var, başkanlarda FETÖ’cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ’cü var. Bütün spor camiasında FETÖ’cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam beni çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım.”

“OTOBÜSTE HANGİ FUTBOLCUYU TOKATLADIĞIMI…”

“Benim neler çektiğimi bana sorsunlar onları bu kulübe sokmamak için. Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar, ilahilerle maça gitmek, futbol takımında böyle şeyler olmaz. Bırakın FETÖ’yle siyasiler uğraşasın. Tayyip Erdoğan çok net söylüyorum bana göre Kurtuluş Savaşı gibi mücadele ediyor. Siz destek olun Varsa da gidin, Fenerbahçe Kulübü’sünüz ya. Efendim bu var diyin. Ben de sende de bu var derim. Türkiye’de sporun içinde olan bazı isimler FETÖ’den alınmadığı sürece kimse bana FETÖ var demesin. İnandıramazlar. 15 Temmuz gerçekleşseydi bunların hepsi Fetullah’ın yanında olacaktı. Şimdi hepsi kripto. Kripto diyorum bundan daha büyük itiraf var mı? FETÖ’den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ’cü var, hocasında, yöneticinde, sportif direktöründe.”

“MAKLUBE GÖRENLER HÂLÂ ÇALIŞIYOR”

“Samimi kim biliyor musun? Gariban. Rahmani olarak o sümüklüye inanan insanlar. Diğerleri, bu saydıklarım ele başları. Atletini başına saranlar mı, yediği zeytini aman sen yeme ben yiyeyim diyenler mi? Ben hayatımda maklube görmedin, görenler bilir kim FETÖ’cü kim KETÖ’cü. Ben maklube görmedim de yemedim de. Görenler hâlâ çalışıyor. Bir tanesi çıksın Ümit sen ne diyorsun desin de ben de detayını açayım.”