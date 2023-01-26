Ümit Özat’ın babası hayatını kaybetti
Teknik direktör Ümit Özat'ın babası Ali Özat, Ankara'da hayatını kaybetti.
Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Maalesef babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenazemiz yarın cuma namazına müteakiben 14.15’de Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.
Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız… pic.twitter.com/ytdsB93H0l
— Ümit Özatx (@UmitOzatOnline) January 26, 2023