Ümit Özat’tan Ahmet Dursun’un euro-TL kıyasına tepki: ‘Sende akıl olsaydı…’

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, eski Beşiktaşlı futbolcu Ahmet Dursun'un Almanya'daki market fiyatları üzerinden euro ve TL karşılaştırması yapmasına sert tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah beyazlıların unutulmazları arasına giren Ahmet Dursun, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye ve Almanya’daki hayat pahalılığına değindi.

Almanya’daki market fiyatlarını TL’ye çeviren ve “Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” yazan Ahmet Dursun, tepkilerin odak noktası oldu. Almanya’daki gıda fiyatlarının artışından şikayet eden Ahmet Dursun, gelen tepkilerin ardından bir açıklama daha yayınladı.

“TÜRK LİRASI VE TÜRKİYE ASLA MUKAYESE EDİLEMEZ”

Dursun, “Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen enflasyon ülkem Türkiye’yi, 2. vatanım Almanya’yla birlikte tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmaktadır. Birkaç gün önce geldiğim Almanya’da fiyatların pahalılığını belirtmek amaçlı takipçilerime bir görsel paylaştım. Sonra ise sosyal medyada yazılanları üzülerek okudum. Öncelikle Türkiye – Almanya kıyaslaması yapmadığımı belirtmek isterim. Aziz Türk milleti, Türk Lirası ve Türkiye asla ve asla mukayese edilemez. Benim bahsetmek istediğim; 1 ay önce geldiğim Almanya’da fiyatların yükseliş göstermiş olmasıydı. Bu durumu sizlere daha iyi anlatabilmek için diğer görseli incelemeniz yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZAT: “AHMET SENDE AKIL OLSAYDI…”

Ahmet Dursun’un bu paylaşımlarına, Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Ümit Özat’ın verdiği yanıt sosyal medyada ses getirdi. Özat, “Ah Ahmet ah, orada asgari ücret 2000 euro, burada 250 euro. Seninki de benzin işine döndü. 3 bin euro maaş alanın benzinin litresini 1.5 euroya alması ile 250 euro alanın alması bir mi? Aynı şey mi? Sende zaten akıl olsaydı, o çabukluk ile Barcelona'da oynardın” diyerek Ahmet Dursun’a tepki gösterdi.