Ümit Özat’tan Fenerbahçe’nin FETÖ açıklamasına cevap

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde futboldaki FETÖ yapılanmasına dair açıklamalarda bulunan eski kaptanı Ümit Özat hakkında sert bir bildiri yayınladı. ‘Haddini ve sınırını aştı’ ifadelerinin kullanıldığı açıklamanın ardından Ümit Özat Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Takımımın bulunduğu durumdan ve tutarsız kararlarından rahatsız olduğunu söyleyen Özat, sarı lacivertli kulübün kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaya şu ifadelerle cevap verdi:

Büyük Fenerbahçe Kulübüne ve Taraftarına…

1- Ben Fenerbahçeliyim.

2- Futbol oynarken çok yıldızımız barışmasa da 2011 şampiyonluğundan sonra Fetö'ye karşı tek başına verdiği mücadele ile hep Aziz Başkan’ın yanında oldum.

3-Takımımın bulunduğu durumdan ve tutarsız kararlarından rahatsızım. Yıllarca kaptanı olarak hizmet verdiğim kulübüme karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Üslubumu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama yanlış yoldasınız.

Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyorum.

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‘AZİZ YILDIRIM NEYE HİZMET ETMİŞTİR?’

Yıllarca başarısı için ter döktüğüm, beni ben yapan kulübümün iletişim kanalından şahsımla ilgili açıklamasını üzüntü içerisinde okudum. Üzüntümün sebebi; yıllarca kulübümüzün ilkelerini, Cumhuriyetimizin ilkelerini korumasına yönelik açıklamalarından gurur duyduğum kulübümün artık eskisinin aksine ilkeleri değil kişileri korumaya yönelik bir açıklama yapmış olmasıdır.

Emre Belözoğlu ile ilgili bir açıklama, üstelik de çirkin iftira dolu bir açıklama yapacağım paranoyasına kim ve nasıl yapıldı anlayamadım.

2018’den bu yana söylemlerimle neye ve kime hizmet ettiğim sorgulanarak Aziz Yıldırım ima edilmiş. Benim sorum şudur; Aziz Yıldırım neye hizmet etmiştir?

Yanıtım da budur;

Fenerbahçe’ye ve Atatürk’ün cumhuriyetine…

Saygılarımla.

Büyük Fenerbahçe Kulübüne ve Taraftarına… 1- Ben Fenerbahçeliyim.

2- Futbol oynarken çok yıldızımız barışmasa da 2011 şampiyonluğundan sonra Fetö'ye karşı tek başına verdiği mücadele ile hep Aziz başkanın yanında oldum. https://t.co/qOWlsDLjvY — Ümit Özat (@UmitOzatOnline) March 28, 2021