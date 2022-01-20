Ümit Şengül: İkinci yarı farklı sistemle başladık

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Galatasaray maçının ardından, "Bugünkü Galatasaray maçı dönüm maçlarından biriydi. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve kazandık" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligde sıkıntılı bir konumda olduklarını belirten Şengül, “Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Yükselen performansımız vardı. Son 3 maçı kazandık. Bu da bize ekstra motivasyon sağladı. Bugünkü Galatasaray maçı dönüm maçlarından biriydi. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve kazandık. Kasımpaşa kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Özgüven eksikliği ilk yarı vardı bunu aştık. Ciddi takım olduğumuza inanıyorum. İnanılmaz güzel şeyler ortaya koyuyoruz. Ligin en çok koşan takımlarından biriyiz. Bugünkü maça iyi başladık. İstediğimiz gibi pozisyonlar bulduk. Maçın basında net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bireysel hatadan gol yedik. İlk yarı rakibi karşılamada sıkıntı gördük. Karşılama sistemimizi değiştirdik. İlk yardan farklı sistemle karşıladık. Bu da bize hücum alanında artı kazandırdı. Pozisyonlar bulup golleri atınca rahatladık. Bugünkü performanstan dolayı oyuncularımızı kutlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

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