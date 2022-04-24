Ümraniyespor adım adım Süper Lig’e geliyor…

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğe oturdu.

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Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Boluspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0 kazandı.

Ümraniyespor’a galibiyeti getiren golleri 1. ve 6. (P) dakikalarda Antonio Mrsic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 63’e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen hafta 7 maçlık kazanamama serisini Eyüpspor galibiyetiyle bozan Boluspor ise bu yenilgi ile birlikte 38 puanla 15. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Ümraniyespor, Balıkesirspor’u konuk edecek. Boluspor ise deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.