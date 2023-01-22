Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar’dan Jorge Jesus’a tepki

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar, kendilerine stat eleştirisinde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a cevap verdi.

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Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un “Ümraniye Stadyumu’nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye’ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz’de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı” sözlerine Beyaz TV’ye yaptığı açıklamalarla cevap verdi.

“JESUS, KENDİ ÜLKESİNE BAKSIN”

Fenerbahçe’nin teknik direktörüne tepki gösteren Tarık Aksar “Jesus önce kendi ülkelerindeki statlara baksın. Portekiz’de, Avrupa’da çok maç izledim. Bizim statlarımız çok kaliteli. Ümraniyespor 84 yıl sonra Süper Lig’e çıktı. Bizim yeni bir stat ihtiyacımız var, bunu en kısa zamanda yapacağız. Biz işimizi yapıyoruz” dedi.

“ZEMİN GÜZEL, SIKINTI YOK!”

Jorge Jesus’a göndermede bulunan başkan Aksar “Jorge Jesus’un açıklamalarını umursamadım. Saha zemini güzel, butik bir stat. Futbolcular sahada oynayacak, tribünde oturmayacak. Bir sürü takımla oynadık, hiç sıkıntı çıkmadı” açıklamasını yaptı.

“İSTANBUL’DAKİ STAT SAYISI, PORTEKİZ’DE YOK”

Türkiye’deki statların iyi olduğunu söyleyen Tarık Aksar “Bu konulara girmek istemiyorum ama bizim sahalarımız, Portekiz’den çok çok daha iyi. Sadece İstanbul’daki statlar kadar bile Portekiz’de statları yoktur” şeklinde konuştu.

“DEDEYE SAHİP ÇIKALIM” PAYLAŞIMI

Ümraniyespor’un “Dedeye sahip çıkalım” paylaşımıyla ilgili açıklama yapan başkan Tarık Aksar “Sosyal medyadaki arkadaşımız tatlı bir mizah yapmak istedi, ‘Tamam’ dedim. Burada espri var, Fenerbahçeliler zaten ‘Dede’ diye seviyor hocalarını. Yemediğimiz laf, küfür kalmadı. Fenerbahçe, bizim dostumuz, kardeşimiz. Çıkıp bir maç yapacağız ve inşallah kazanacağız” dedi.

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