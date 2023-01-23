CANLI | Ümraniyespor Fenerbahçe | Süper Lig 20. hafta
Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Ligin son sırasındaki Ümraniyespor, Galatasaray ile zirve yarışı yapan Fenerbahçe karşısında puan arıyor. Fenerbahçe ise puan farkının açılmaması için İstanbul'da kazanmak istiyor. Maçın canlı anlatımı, istatistikleri ve ilk 11'leri haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ümraniye Şehir Stadı’ndaki maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Bu maç öncesi Ümraniyespor 14 puanla 19. sırada, Fenerbahçe ise 38 puanla 2. sırada yer alıyor.
TEK EKSİK PEDRO
Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro’dan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.
SINIRDA 6 OYUNCU VAR
Fenerbahçe’de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.