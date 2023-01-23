Ümraniyespor Fenerbahçe maçına damga vuran iki pozisyon!

Ümraniyespor ile Fenerbahçe'nin karşılaşmasında biri sayılan, biri sayılmayan pozisyonda verilen kararlar maç sonunda tartışma konusu oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son anları büyük heyecana neden oldu.

OFSAYT BAYRAĞI KALKTI, FAULE BAKILDI!

Fenerbahçe galibiyeti 89. dakikada Glumac’ın kendi kalesine attığı golle alırken, bu golden sonra yan hakemi ofsayt bayrağı kalktı. Hakeme Abdulkadir Bitigen VAR odasından gelen uyarı sonrasında orta noktayı gösterdi.

Pozisyonda ofsayt olmadığı görülürken, öncesindeki pozisyonda Samet ile Geraldo’nun pozisyonu tartışıldı.

90+8 UMUT YİNE SAHNEYE ÇIKTI AMA…

Ümraniyespor’un ilk golünü atan Umut Nayir, 90+8’de skora yeniden dengeyi getirdi ancak VAR uyarısıyla gol iptal edildi. VAR ekranında pozisyonu izlemeye giden hakem Bitigen, golden önceki pozisyonda Glumac’ın Batshuayi’ye faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

Bu iptalden sonra Ümraniyesporlu Onur, itirazdan dolayı sarı kart görüp ardından alkışlı protestosu nedeniyle ikinci sarıdan oyun dışına gönderildi.

RECEP UÇAR’DAN TEPKİ: YETER ARTIK!

Maçtan sonra yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakeme tepki gösterip şu ifadeleri kullandı;

“Tansiyonun yükselmeme şansı yok. Travmatik maçlar oynuyoruz. Yediğimiz ikinci golümüzün öncesindeki faullere bir bakalım. Bizim attığımız ikinci gol öncesinde faul var. Bu net. Ama bizim yediğimiz golün öncesinde neler oldu. Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF’yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor.”