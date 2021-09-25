Ümraniyespor fırtınası devam ediyor
Sezona fırtına gibi başlayan Ümraniyespor, geçen hafta aldığı beraberlik sonrası Manisa FK'yı 1-0 yenerek formunu sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi 19 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, üst üste 4. yenilgisini alan Manisa ekibi ise 9 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 2. dakikada Sertaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından hareketlenen Kemal Rüzgar'ın vuruşu direkten döndü.
- 7. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Metin sektirdi. Dönen topu önünde bulan Alim'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0
- 36. dakikada Mehmet'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
- 90+1. dakikada Hakan'ın ceza sahası içi sol tarafında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı plase vuruş kaleci Burak'ta kaldı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Burak Pakkan, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan (Faruk Can dk. 76), Kartal Kayra, Camara, Serkan (Emre Nefiz dk. 87), Oğuz (Emre Gültekin dk. 76), del Valle (Denizhan dk. 87), Kehinde (Onur dk. 62)
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus Emre, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Manisa FK: Metin, Mehmet, Ahmet, Landre, Bedirhan, Sousa (Hakan dk. 73), Kubilay, Kouter (Gakpa dk. 86), Tabekou (Anıl dk. 73), Sertaç (Sadi dk. 86), Kemal (Okan dk. 73)
Yedekler: Samet, Veli, Özgür, Yiğit, Mehmet Çelik
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Alim (dk. 7) (Ümraniyespor),
Sarı kartlar: Kartal Kayra, Ercan (Ümraniyespor), Ahmet (Manisa FK)