Ümraniyespor İstanbulspor’u yendi, ikide iki yaptı

Sahasında İstanbulspor'u konuk eden Ümraniyespor, sahadan galibiyetle ayrılarak ikide iki yaptı.

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TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde ikide iki yapan Ümraniyespor’un gollerini Bammaou ve Camara kaydetti. İstanbulspor ise ikinci maçından da puansız döndü.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 19′ Sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Serkan'ın ara pasında ceza sahasına giren Onur'un çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Alperen'den döndü. Pozisyonu takip eden Bammaou topu rakip savunmadan önce alarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

59′ Ceza sahasında Del Valle'nin rakip savunmadan sıyrılmak isterken kaptırdığı topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bammaou'nun çektiği şut kaleci Alperen'de kaldı.

Ceza sahasında Del Valle'nin rakip savunmadan sıyrılmak isterken kaptırdığı topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bammaou'nun çektiği şut kaleci Alperen'de kaldı. 59′ Abazaj'ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cajic'in yerden vuruşunda kaleci Burak ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Abazaj'ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cajic'in yerden vuruşunda kaleci Burak ayaklarıyla topu kornere çeldi. GOL! 76′ Bammaou'nun sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Camara'nın ön direkte uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

Ümraniyespor: Burak, Alim, Glumac, Ercan, Oğuz (Muammer Denizhan dk. 83), Serkan, Onur (Camara dk. 62), Mrsic (Kartal Kayra dk. 61), Del Valle (Kehinde dk. 76), Bammaou (Yunus Emre dk. 83)

Yedekler: Orkun, Mustafa, Mustafa Karagöz, Yiğithan, Tahsin

Teknik Direktör: Recep Uçar

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Emrecan, Atchom, Tuncer Duhan, Melih, Uygar Mert (Muammer Sarıkaya dk. 80), Abazaj, Cajic (Muhammed Yıldırım dk. 88), Ethemi (Emir Kaan dk. 71), İbrahim

Yedekler: Ljubic, Berkay, Rroca, Dıjlan, Egehan, Atakan, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Cem Bağcı

Goller: Bammaou (dk. 19), Camara (dk. 76) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Alim, Mrsic (Ümraniyespor), Melih (İstanbulspor)