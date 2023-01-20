Ümraniyespor, Jorge Jesus’a yanıt verdi: Dede’ye sahip çıkalım

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Ümraniye Stadı hakkındaki sözlerinin ardından bir paylaşım yaptı.

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Süper Lig’e bu sezon başında yükselen ve tarihinde ilk kez en üst seviyede mücadele eden Ümraniyespor, bu hafta sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise, kritik maç öncesi Ümraniye Stadı hakkında konuşunca iki taraf arasında gerilim tırmandı.

Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de, teknik direktör Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de oynayacakları Ümraniyespor maçına değinen Jesus, “Ümraniye Stadı’nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Türkiye’ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları Portekiz’de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o statta maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa’da, orada maç oynanmamalı.” ifadelerini kullandı.

ÜMRANİYESPOR’DAN JESUS’A “DEDEYE SAHİP ÇIKALIM”

Jesus’un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor cephesinden yanıt gecikmedi. Resmi Twitter hesabından bir video paylaşan İstanbul ekibi, bir dönem viral olan ve “Dedeye sahip çıkalım” sloganıyla ünlenen bir görüntüyü paylaştı. Birçok Fenerbahçe taraftarı, 68 yaşındaki teknik adama sevgi belirtisi olarak “dede” lakabını takarken, Ümraniyespor’un Jesus’u tiye alan paylaşımı sarı lacivertli camiadan tepki çekti.

YENİLENEN ÜMRANİYE STADI

Fenerbahçe ve Ümraniyespor, 23 Ocak Pazartesi günü, Ümraniyespor’un yenilenen stadında karşı karşıya gelecek. Ligde son sırada yer alan Ümraniyespor, stadının Süper Lig kriterlerine uygun hale getirilebilmesi için 11. haftaya kadar maçlarını başka statlarda oynamak zorunda kalmıştı.