CANLI | Ümraniyespor Trabzonspor | Türkiye Kupası Son 16 Turu
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçın başlama saati 20.30.
Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig’in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir’i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor’u 3-0’lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.
Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan’ın sakatlıkları bulunuyor.
108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.
Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.