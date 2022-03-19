Ümraniyespor’a Altınordu çelmesi! Tek golle umut tazeledi
Düşme hattından kurtulmaya çalışan Altınordu, şampiyonluk yarışı veren Ümraniyespor'u deplasmanda yenerek kritik bir galibiyete imza attı.
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında şampiyonluk yarışındaki Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Altınordu’yu konuk etti. Altınordu, zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın tek golünü 18. dakikada Volkan Fındıklı kaydetti.
Bu galibiyetle Altınordu puanını 31’e yükseltirken, Ümraniyespor 55 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 18′ Sol kanattan Şeref'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Volkan'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
- 29′ Onur'un ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Ali Emre oyun alanına çeldi.
- 32′ Ercan'ın sol kanattan ceza sahasına ön direğe yaptığı ortaya hareketlenen Bammou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
- 51′ Sol kanattan ceza sahasına giren Yacine Bammou'nun vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi.
- 74′ Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Bammou'nun kafa vuruşunu kaleci Ali oyun alanına çeldi. Seken topa Mrsic'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
- 79′ Sol kanattan ceza sahası içine giren Napoleoni'nin dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.
- 90+4′ Bammou'nun ceza sahası dışı sol taraftan arka direğe yaptığı ortada, kaleye giden topu Rıdvan kafayla kornere attı.